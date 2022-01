Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, intr-un mesaj pe Facebook, acuza ca o ”banda” de membri și simpatizanți AUR, printre care și George Simion, au forțat intrarea in Primaria Timișoara și afirma ca forțele de ordine ”au asistat impotente la acest act violent”.

- Mii de oameni protesteaza in capitala Olandei fața de restricțșiile impuse din nou de autoritați. Mitibngul nu a fost aprobat, astfel ca oamenii s-au strans ilegal intr-o piața. Forțele de ordine au intervenit și au avut loc și incidente, relateaza agențiile de presa internaționale. Cateva mii de oameni…

- Aproximativ 230 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta IPJ actioneza, zilnic, in perioada Craciunului, impreuna cu celelalte forte de ordine, pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica si prevenirea oricaror evenimente negative.Politistii constanteni,…

- USR cere demisia ministrului de Interne Lucian Bode reclamand modul in care fortele de ordine au fost reactionat in cazul protestului organizat de AUR la Parlament, dupa ce mai multi protestari au patruns in curtea Parlamentului si au vandalizat mai multe masini.

- Scandal la un Targ de Craciun din Constanța, Romania. Un grup de femei și barbați s-a incaierat, vineri seara, cu forțele de ordine in incercarea de a intra fara certificat verde. Oamenii nu au ținut cont de nimic și au daramat gardurile.

- O uriasa manifestație impotriva masurilor luate de autoritațile austriece pentru a opri extinderea pandemiei de coronavirus a avut loc sambata in Helenplatz din Viena, in fața palatului Hofburg, la chemarea partidului de extrema dreapta FPO. Agențiile de presa AFP și APA, precum și posturile europene…

- Incidente violente au izbucnit vineri seara la Rotterdam intre fortele de ordine si manifestatii contra masurilor restrictive impuse de autoritatile olandeze din cauza pandemiei de Covid-19, relateaza Reuters.

- Vicepreședintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Viorel Stroe, desființeaza, pur și simplu, amenzile care se dau in aceasta perioada. Stroe spune ca toate amenzile care se dau acum sunt neconstituționale. Vicepreședintele SNAP amintește ca starea de alerta este declarata neconstituționala…