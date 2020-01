Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare iraniene au gasit cutia neagra a avionului Boeing 737, al companiei Ukraine International Airlines, prabusit miercuri dimineata in apropierea aeroportului din Teheran, a anuntat postul public de radio iranian, citat de Reuters, scrie Agerpres.Un avion Boeing 737-NG al companiei…

- UPDATE, ora 8:45 – Toti pasagerii si membrii echipajului avionului Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines prabusit miercuri dimineata dupa decolarea de la Teheran ”sunt morti”, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP si Reuters. ”Potrivit datelor preliminare,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au convenit sa inceapa sa lucreze imediat in vederea unui nou schimb de prizonieri, a anuntat administratia prezidentiala de la Kiev, citata de Reuters. Putin si Zelenski au stabilit marti, intr-o convorbire…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca intentioneaza sa ajunga la un acord cu Rusia asupra unui schimb care sa se refere la toti prizonierii ramasi, in timpul intrevederii pe care o va avea cu presedintele rus Vladimir Putin in marja summitului de saptamana viitoare de la…

- Ministrul american al energiei Rick Perry nu va preda documente referitoare la rolul sau in afacerea Ucraina, solicitate de congresmenii democrati ca parte a anchetei de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, conform informatiilor aparute in mass-media americana, transmite Reuters potrivit…

- Presedintele american Donald Trump l-a aparat sambata pe avocatul sau Rudy Giuliani drept "un luptator legendar impotriva infractionalitatii" si un "avocat minunat", dupa o relatare din media potrivit careia procurorii federali ancheteaza daca fostul primar din New York a incalcat legea privind lobby-ul…