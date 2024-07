Stiri pe aceeasi tema

- La peste doi ani de la invazia rusa, fostul președinte al Rep. Moldova, Igor Dodon, evita sa spuna cine a trimis trupele, susținand ca ,,toate parțile sunt de vina pentru ceea ce s-a intamplat in Ucraina”. In același timp, afirma ca nu știe daca mai multe regiuni, precum Herson aparțin Ucrainei.

- Autoritațile autoproclamate de pe malul stang al Nistrului incep sa conștientizeze ca vor urma ajustari juridice ale legislației Republicii Moldova, omogenizand drepturile și obligațiile persoanelor fizice și juridice de pe ambele maluri ale Nistrului. Problema stringenta a regimului de la Tiraspol,…

- In 2023, Philip Morris International a anunțat o investiție de 30 de milioane de dolari in Ucraina și 3 milioane de dolari pentru relocarea producerii de tutun a PMI la Chișinau. In urma acestui anunț, compania de lansat o noua unitate de producere in regiunea Lvov și a inceput producerea de țigarete…

- Statele Unite ale Americii (SUA) vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a intari capacitatea țarii de a rezista interferentelor ruse, de a organiza alegeri libere, corecte si de a continua parcursul spre Uniunea Europeana, a anuntat secretarul de stat american Antony Blinken, in…

- La Chișinau exista voința politica de a menține stabilitatea in regiunea transnistreana și noi nu vom obstrucționa furnizarea de gaze de catre „֦Gazprom”, chiar și dupa expirarea contractului cu Ucraina privind tranzitul gazelor naturale rusești. Declarația a fost facuta de ministrul Energiei, Victor…

- Fortele ruse au preluat in ultimele ore controlul asupra localitatii Lukianti, in apropiere de granita cu Rusia si la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, potrivit influentului grup de analiza ucrainean DeepState, care monitorizeaza zilnic evolutia conflictului,…

- Sistemele de aparare aeriana ucrainene au distrus 17 din 20 de drone lansate de Rusia spre teritoriul Ucrainei, au comunicat joi fortele aeriene ucrainene, conform Reuters.Dronele au fost distruse deasupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei, au transmis pe Telegram fortele aeriene.

- Cel puțin patru oameni au murit in urma unui atac rusesc asupra unui oraș din nordul Ucrainei. Autoritațile locale spun ca sunt și mai multe persoane ranite. De asemenea, pagubele sunt importante, anunța ucrainenii. Atacul a vizat infrastructura civila, a transmis primarul orașului Chernihiv. Informația…