- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat cel mai recent bombardament efectuat de fortele ruse, care a vizat orasul Nikolaev, din sudul Ucrainei, el anuntand ca armata ucraineana va riposta, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Suntem in ziua cu numarul 152 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. La exact cinci de la inceputul invaziei, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat duminica la Cairo, contrar declaratiilor precedente, ca Rusia cauta sa rastoarne guvernul ucrainean. Pe de alta parte, președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe 'inamicii rusi' care i-au invadat tara ca 'nu se vor simti in siguranta nicaieri in spatele liniei frontului in Ucraina' pentru ca armata nu va permite acest lucru, relateaza miercuri EFE si Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele parlamentului cecen, Magomed Daudov, spune ca batalioanele cecene din Ucraina poarta un jihad pentru apararea Islamului. Daudov spune ca daca Putin nu ii oprește, ei vor continua pana vor ajunge la Berlin. „Inshallah, ar trebui sa nu existe nicio indoiala, Republica Populara Donețk, Nikolaev,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi la Kiev ca tara sa sustine, alaturi de Germania, Italia si Romania, acordarea ‘imediata’ a statutului de candidata la UE pentru Ucraina, transmite AFP. La conferinta de presa comuna cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, cu cancelarul german Olaf Scholz…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, miercuri, ca Severodonețk a ramas epicentrul confruntarii din Donbas, iar soarta acestei regiuni se va decide in batalia pentru acest oraș, informeaza Ukrainska Pravda . „Potrivit rezultatelor acestei zile, cea de-a 105-a zi a razboiului pe scara…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii celui…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a afirmat sambata, 14 mai, victoria tarii sale la Eurovision 2022, postand pe pagina personala de Facebook ca "muzica Ucrainei cucereste Europa". "Curajul nostru impresioneaza lumea, muzica noastra cucereste Europa 39; 39;, facand legatura cu invazia rusa,…