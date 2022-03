Ucraina va purta negocieri cu Rusia în această seară Ucraina a acceptat sa poarte noi negocieri cu Rusia miercuri seara, anunta agentia ucraineana de presa UNIAN, dupa ce negocierile de luni pentru incheierea unui armistitiu in urma declansarii invaziei ruse nu au adus un rezultat. Potrivit agentiei ucrainene UNIAN, acordul pentru participarea la noua runda de negocieri a fost anuntat de seful delegatiei Kievului, parlamentarul David Arakamia. Nu sunt mentionate locul si ora negocierilor. Potrivit agentiei ruse TASS, discutiile ar urma sa se desfasoare in regiunea Brest din Belarus. The post Ucraina va purta negocieri cu Rusia in aceasta seara appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

