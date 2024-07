Stiri pe aceeasi tema

- NATO a plasat o comanda de rachete antiaeriene Stinger in valoare de aproape 700 de milioane de dolari in numele mai multor state membre, a anuntat marti secretarul general al aliantei, Jens Stoltenberg, informeaza Reuters.„Chiar astazi, (agentia de achizitii a NATO) NSPA a semnat un nou contract multinational…

- Liderul american Joe Biden, in timpul unei intilniri cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski in Franța, a anunțat alocarea unui nou pachet de asistența militara Ucrainei. Este vorba despre arme in valoare de 225 de milioane de dolari. Informația vine din partea RBC-Ucraina cu referire la un corespondent…

- SUA vor acorda un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 225 milioane de dolari, au declarat surse oficiale din administrația americana, conform Associated Press, preluata de Kyiv Independent.

- Statele Unite pregatesc un pachet de ajutor militar de 275 de milioane de dolari pentru Ucraina, care va include obuze de artilerie de 155 mm, munitie aeriana de precizie si vehicule terestre, au declarat joi trei oficiali americani pentru Reuter, citat de news.ro.

- Statele Unite ar urma sa anunțe vineri inca un ajutor militar, de 275 de milioane de dolari, pentru Ucraina, in contextul in care Kievul se lupta sa țina piept atacurilor trupelor rusești in regiunea Harkov, spun doi oficiali americani citați de Associated Press.

- Statele Unite reiau ritmul obișnuit de furnizare a armelor pentru Ucraina dupa aprobarea legii care prevede alocarea a 61 de miliarde de dolari Kievului. Astfel, este in pregatire un pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Potrivit unui…

- Pachetul include arme pe care Ucraina le-a cerut, inclusiv muniții pentru sistemul de rachete Patriot, sisteme și muniții pentru sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMAR), rachete antiaeriene Stinger, rachete de artilerie de 155 mm, vehicule de lupta Bradley și vehicule protejate impotriva…

- Razboi in Ucraina, ziua 805. Danemarca, unul dintre principalii susținatori ai Kievului in timpul invaziei pe scara larga a Rusiei, a anunțat recent un sprijin militar suplimentar pentru Kiev.