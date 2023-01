Presedintele Volodimir Zelenski, care miercuri a implinit 45 de ani, a multumit in mesajul sau zilnic pentru tancurile Leopard 2 si Abrams pe care chiar in aceasta zi a aflat ca le va primi tara sa, dar a subliniat ca „viteza si volumul” acestui ajutor sunt elementele-cheie in continuare, in timp ce urmatoarea etapa a sprijinului militar occidental ar trebui sa fie rachetele cu raza lunga de actiune si avioanele performante. „Astazi este o zi cu vesti extrem de bune pentru Ucraina. Exista o coalitie a tancurilor. Exista o decizie de a lansa furnizarea de tancuri pentru apararea noastra, tancuri…