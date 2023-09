Ucraina va primi tancuri americane deja în septembrie Ucraina ar trebui sa primeasca mai multe tancuri Abrams americane la mijlocul lunii septembrie. Este vorba despre primele zece dintre cele 31 de tancuri americane promise. Se remarca faptul ca un grup de militari ucraineni a finalizat programul de instruire pe tancurile americane M1 Abrams. Dar in total, pe poligoanele armatei SUA din Germania s-au antrenat aproximativ 200 militari ai armate Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, i-a indemnat luni, 21 august, pe rusi, din inchisoarea in care se afla, sa voteze pentru ”orice candidat” cu exceptia celor ai puterii, in timpul alegerilor regionale din 10 septembrie, informeaza Agerpres . ”Trebuie sa votam”, a scris pe site-ul…

- Ucraina avertizeaza ferm Germania și SUA: dorința Kievului ar insemna un dezastru pentru Vladimir PutinMihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, a explicat ca forțele armate ucrainene au nevoie acum de rachete cu raza lunga de acțiune Taurus și ATACMS pentru a accelera…

- Primul lot de tancuri Abrams pe care Statele Unite ale Americii il furnizeaza Ucrainei a primit aprobarea pentru expediere in acest weekend, iar tancurile sunt pe cale sa ajunga in Ucraina pana la inceputul toamnei, a declarat luni, 7 august, seful de achizitii al armatei, Doug Bush, citat de CNN .…

- Primul lot de tancuri Abrams pe care SUA il furnizeaza Ucrainei a primit aprobarea in acest weekend pentru a fi expediat, iar tancurile sunt pe cale sa ajunga in Ucraina pana la inceputul toamnei, a anunțat luni, 6 august, șeful de achiziții al armatei americane, Doug Bush, potrivit CNN."Sunt gata"…

- Zeci de extremisti din Germania au calatorit in zone de razboi din Ucraina de la inceputul invaziei ruse in tara, a anuntat Ministerul de Interne german ca raspuns la o informatie oferita de ziarul Die Welt.Zeci de extremisti din Germania au calatorit in zone de razboi din Ucraina de la inceputul invaziei…

- Franța va transfera rachete cu raza lunga de acțiune in Ucraina pentru a-și sprijini contraofensiva in curs, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la summitul NATO de la Vilnius, Lituania, pe 11 iulie. La randul lui, Cancelarul german Olaf Scholz va prezenta un nou pachet de sprijin in valoare…

- 4,6 milioane de tone de grau romanesc au fost vandute la export intre 1 iulie 2022 – 25 iunie 2023, anul comercial urmand sa se incheie la 30 iunie, transmite publicația specializata Lanțul Alimentar . Producția de grau romanesc in vara anului 2022 a fost estimata la 9,1 milioane tone. Rezulta ca importurile…

- Vorbind la o conventie a bisericii protestante germane din Nurnberg, Scholz a spus ca a mai vorbit cu Putin prin telefon in trecut.”Intentionez sa o fac din nou in curand”, a spus el, adaugand ca ”nu este rezonabil sa fortezi Ucraina sa aprobe si sa accepte incursiunea facuta de Putin si ca anumite…