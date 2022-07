Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba ar trebui sa anunțe miercuri un nou ajutor, in valoare de aproximativ 1 miliard de dolari, pentru Ucraina, care include sisteme de rachete antinava, rachete de artilerie și muniție pentru obuziere, au declarat pentru Reuters surse familiarizate cu aceste pachete suplimentare de sprijin militar.…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a avut vineri o discutie telefonica cu omologul sau rus Serghei Soigu, in care a cerut o incetare imediata a focului in Ucraina, a anuntat Pentagonul, citat de The Washington Post.

- "Secretarul (Apararii) Austin a cerut o incetare imediata a focului in Ucraina si a subliniat importanta mentinerii unor linii de comunicare", a indicat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-un comunicat, potrivit Reuters, citat de Agerpres.Discuția a durat aproximativ o ora și a fost…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a cerut o incetare imediata a focului in Ucraina, cand a vorbit vineri la telefon cu omologul sau rus Serghei Soigu, pentru prima data de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a declarat Pentagonul.

- Ministerul rus al Apararii a avertizat marti ca va lansa atacuri impotriva capitalei ucrainene Kiev daca trupele ucrainene vor utiliza arme furnizate de Marea Britanie impotriva teritoriului rus, dupa ce un inalt oficial britanic a sustinut o astfel de posibilitate, transmit EFE si Reuters."Asa cum…

- Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, se intalnește, marți, 26 aprilie, cu reprezentanții a 40 de țari aliate, in Germania, pentru a discuta despre apararea Ucrainei in razboiul inceput de Rusia in aceasta țara. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca scopul conferinței de la baza aeriana…

- Anatoli Antonov, ambasadorul Moscovei la Washington, a avertizat oficialii americani, la televiziunea rusa Rossiya sa nu trimita mai mult armament Ucrainei, catalogand drept „inacceptabila” aceasta practica, potrivit Reuters . „Am subliniat caracterul inacceptabil al acestei situatii cand Statele Unite…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va vizita duminica Kievul, a anunțat presedintele Zelenski, intr-o conferinta de presa susținuta in subteran, la metroul din capitala Ucrainei , potrivit BBC. „Maine, oficialii americani vor veni sa ne viziteze”, a declarat Zelenski. Vizita, la care va participa…