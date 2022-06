Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a acceptat invitația președintelui indonezian Joko Widodo la summitul G20, unde a fost invitat și președintele Volodimir Zelenski. Informația a fost confirmata de consilierul președintele rus, Iuri Ushakov, informeaza agenția rusa de știri Interfax. Ushakov a declarat…

- A fost facuta publica o conversație extrem de controversata dintre Vladimir Putin și Emmanuel Macron, care a avut loc pe 20 februarie 2022, inainte de declanașare razboiului din Ucraina. “Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata (..) Acum vorbesc cu tine de la sala”, ii raspunde…

- „Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata (..) Acum vorbesc cu tine de la sala”, ii raspunde Vladimir Putin lui Emmanuel Macron, care ii propune o intalnire la varf cu Joe Biden, un final suprarealist de conversatie telefonica, care a avut loc cu patru zile inaintea inceperii…

- Ucraina a recucerit jumatate din Severodonețk, oraș cheie din Donbas, a susținut guvernatorul regiunii Lugansk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost ieri in primele linii pentru a-și incuraja soldații și pentru a-i decora pe cei care s-au remarcat. In mesajul sau de azi noapte, liderul de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Rusia a lansat asupra Ucrainei mai multe rachete decat orice alta tara in oricare alt conflict dupa al Doilea Razboi Mondial, record care, potrivit expertilor si datelor obtinute de revista Newsweek, sugereaza ca Moscova a esuat in aceasta ofensiva, potrivit EFE. Campania de bombardamente a Rusiei nu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…

- ”Toate tarile lumii” trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei, a spus vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat CNN, potrivit editiei online a acestui post.…