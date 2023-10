Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naftogaz nu va reinnoi contractul pentru tranzitul gazelor rusesti spre Europa pe teritoriul ucrainean, contract care va expira in 2024, a anuntat presedintele Consiliul de Administratie, Alexey Chernyshev, intr-un interviu citat de presa ucraineana, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Comisia Europeana a declarat ca ”nu exista niciun indiciu de efecte negative” de cand masura a intrat in vigoare si ca preturile gazelor naturale sunt acum cu aproape 90% mai mici decat anul trecut, se arata in articol, care citeaza o prezentare catre diplomatii UE. Tarile UE au convenit in decembrie…

- Este un adevarat "razboi al diamantelor", care se poarta in umbra conflictului din Ucraina și traverseaza cel puțin trei continente: Asia, Europa și Africa.Uniunea Europeana se pregatește sa ceara liderilor G7 sa interzica diamantele rusești, aplicand efectiv sancțiuni și pentru pietrele brute și…

- Acordul de tranzit al gazului rusesc prin Ucraina spre Republica Moldova și Europa expira la sfirșitul anului 2024 și ar putea sa nu fie extins. O spune ambasadorul Republicii Moldova in Ucraina, Valeriu Chiveri. Potrivit diplomatului, un astfel de scenariu va afecta Republica Moldova, intrucit gazul…

- Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galuscenko, a declarat miercuri, 16 august, ca Ucraina nu va negocia cu Moscova reinnoirea contractului pentru tranzitul gazelor rusesti pe teritoriul ucrainean, care urmeaza sa expire anul viitor, informeaza News.ro . ”Cu siguranta nu vom fi parte la discutiile…