- Ucraina va introduce restrictii severe in ianuarie in speranta ca va opri raspandirea rapida a infectiilor cu noul coronavirus, a anuntat miercuri prim-ministrul Denis Smigal potrivit Reuters. Masurile, care includ inchiderea scolilor, cafenelelor, restaurantelor, salilor de sport si de spectacole,…

- Prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmigal, a declarat ca pe 8 ianuarie, in țara va fi introdus lockdown care va fi valabil pina pe 24 ianuarie (inclusiv) 2021. "Astazi vom lua decizii cu privire la restricții suplimentare in anul urmator ... S-a decis ca de la 8 la 24 ianuarie inclusiv, in Ucraina vor fi…

- Turcia va impune restrictii de deplasare in weekenduri si pe timp de noapte in restul zilelor saptamanii, pentru a lupta contra raspandirii coronavirusului, a anuntat luni presedintele Recep Tayyip Erdogan, dupa ce numarul de cazuri noi de infectare si de decese a atins niveluri record in ultimele saptamani,…

- Guvernul Ucrainei va aplica masuri mai stricte de limitare a raspindirii coronavirusului, cum ar fi interzicerea circulatiei in weekend, a anuntat marti seara premierul Denis Smigal, citat de Reuters. El a precizat ca masura va fi adoptata in sedinta de miercuri a cabinetului de la Kiev. {{479776}}„Dupa…

- Premierul olandez Mark Rutte a impus marti noi restrictii pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, afirmand ca guvernul ia in considerare carantine si inchideri de scoli, transmite Reuters.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatie…

- Belgia, una din tarile europene afectate cel mai grav de coronavirus, a introdus vineri noi restrictii pentru combaterea epidemiei, informeaza Reuters potrivit Agerpres. A fost interzis accesul suporterilor la meciuri si a fost limitat la 200 numarul de persoane din spatiile culturale - teatre, sali…