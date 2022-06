Ucraina va interzice cărțile și muzica rusească Parlamentul ucrainean a votat duminica doua legi care vor impune restricții severe asupra carților și muzicii rusești, in timp ce Kievul incearca sa rupa multe dintre legaturile culturale ramase intre cele doua țari dupa invazia Moscovei. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

