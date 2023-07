Ucraina va fi primită în NATO. Excepția majoră de la regulă făcută în favoarea Kievului „Vom fi gata sa invitam Ucraina [sa se alature alianței] cand aliații vor fi de acord și condițiile vor fi indeplinite”, se arata in comunicat.Aceștia „au confirmat inca o data ca Ucraina va deveni membra a NATO” și au fost de acord:eliminarea cerinței de a furniza un „Plan de acțiune de membru” in alianța pentru a accelera procedura de aderare la bloc;sa adopte un program de asistența multianual pentru a accelera tranziția forțelor armate ucrainene de la standardele epocii sovietice la standardele NATO și pentru a ajuta la reconstruirea sectorului ucrainean de securitate și aparare;crearea unui… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele bielorus Alexandru Lukașenko a spus ca l-a convins pe președintele rus Vladimir Putin sa nu-l „ștearga” pe șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, ca raspuns la ceea ce Kremlinul a considerat o revolta care a impins Rusia catre razboi civil, potrivit Reuters. Putin a promis inițial…

- In primul mesaj public dupa revolta de sambata a companiei sale de mercenari, Wagner, Evgheni Prigojin susține ca nu a dorit sa rastoarne regimul lui Vladimir Putin. Potrivit lui Prigojin, care a transmis un mesaj audio de 11 minute pe canalul sau de Telegram, obiectivul a fost salvarea gruparii, amenintata…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are o prima reacție dupa ce șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat oprirea revoltei din Rusia. „Astazi, lumea a vazut ca șefii Rusiei nu controleaza nimic. Nimic. Haos total. Absența totala a oricarei previzibilitați. In primul rand, lumea nu ar trebui sa…

- Kremlinul a declarat duminica faptul ca obiectivul declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, acela al „demilitarizarii” Ucrainei, a fost „in mare parte indeplinit”, potrivit EFE, noteaza Agepres. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai…

- Miniștrii apararii din statele membre ale NATO nu au reușit vineri, 16 iunie, sa ajunga la un acord asupra noilor planuri privind modul in care alianța ar raspunde unui atac din partea Rusiei, iar un diplomat a acuzat Turcia ca le-a blocat, scrie Reuters.Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Masura vine dupa ce Moscova a ridicat saptamana trecuta interdictia de zbor, intr-o incalzire semnificativa a legaturilor cu Georgia, cu care nu a avut relatii diplomatice oficiale de cand Rusia si-a invins vecinul din sud intr-un scurt razboi in 2008. ”Lumea izoleaza Rusia pentru a o forta sa opreasca…

- Lidera opozitiei belaruse aflata in exil, Svetlana Tihanovskaia, i-a indemnat luni pe belarusi „sa fie pregatiti pentru orice scenariu”, intr-un moment in care starea de sanatate a presedintelui Aleksandr Lukasenko face obiectul unor intense speculatii, informeaza AFP. Lukasenko, care conduce cu o mana…

- Rusia se pregateste sa se retraga oficial din Tratatul cu privire la Fortele Armate Conventionale in Europa (CFE), la care Moscova isi suspendase deja participarea, pact negociat in ultimii ani ai Razboiului Rece pentru a impiedica oricare dintre aliantele prezente in Europa la