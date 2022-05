Ucraina va emite un timbru special pentru a marca victoria de la Eurovision 2022 Posta din Ucraina intentioneaza sa lanseze cat de curand posibil o emisiune filatelica speciala pentru a marca succesul reprezentantilor ucraineni la editia din acest an a concursului Eurovision, a informat DPA, preluata de Agerpres. Trupa ucraineana Kalush Orchestra a devansat detasat ceilalti 24 de participanti la competitia Eurovision datorita numarului fara precedent de voturi primite din partea telespectatorilor din toata Europa. Designul timbrului va fi stabilit de un comitet artistic, a anuntat pe Facebook directorul Postei ucrainene, Igor Smelianski, adaugand ca spera ca procesul sa se… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

