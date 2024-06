Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a indemnat, in cadrul vizitei in Spania, pe liderii occidentali sa exercite presiuni asupra Rusiei pentru a face pace folosind „toate mijloacele” necesare. Parisul și Kievul au semnat luni, 27 mai, un acord privind mobilizarea de instructori militari francezi…

- Ucrainenii ar putea caștiga in timp relativ scurt razboiul daca ar primi activele inghețate ale Rusiei din Occident, circa 300 de miliarde de euro, susține experta Iulia Joja. SUA au trecut o lege care le permite sa faca acest lucru, iar la nivelul UE au fost propuse deja masuri similare.

- Liderii UE sunt pe cale sa aprobe un plan prin care profiturile, in valoare de circa 3 miliarde de euro, provenite din investirea activelor rusești inghețate in Occident, sa fie utilizate pentru a cumpara arme pentru Ucraina, informeaza Politico.

- China a contribuit la schimbarea dinamicii de pe campul de lupta din Ucraina in favoarea Rusiei, punandu-i la dispoziție componente și alte materiale necesare pentru a-și susține industria de aparare.

- „Nu este prea tarziu ca Ucraina sa castige” in razboiul impotriva Rusiei, cu conditia ca Occidentul sa-si respecte promisiunile de a-i furniza mai multe arme, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP.

- In politica, realitatea se potrivește rareori cu retorica. Iar realitatea este ca, probabil, Marea Britanie nu va confisca niciodata banii Rusiei. O mulțime de cuvinte indraznețe au fost rostite de cand Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022. In capitala Marii Britanii – supranumita „Londongrad”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, intr-un moment in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii, transmite AFP.

- Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a declarat joi ca un ipotetic razboi al Rusiei impotriva tarilor blocului comunitar „nu este iminent” si a cerut sa inceteze exagerarile pe acest subiect, transmite agentia EFE, informeaza AGERPRES . „Indemnul catre europeni de a fi constienti…