Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- Razboi in Ucraina, ziua 397. Ucraina a cerut convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin c

- Este cea mai prietenoasa declarație a Chinei de la inceputul razboiului și cea mai apropiata poziție de Rusia, mai ales dupa ce Putin s-a ales cu mandat internațional de arestare."In ultimii ani, China a facut un salt extraordinar in dezvoltarea sa. In toata lumea chiar și asta este un interes real…

- Roger Waters, membru cofondator al trupei Pink Floyd, ar putea vorbi in numele Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Waters este impotriva inarmarii Ucrainei deoarece prelungeste nejustificat razboiul. Muzicianul a criticat inca de la inceputul invaziei raspunsul SUA si al Occidentului…

- Ucraina se pregatește pentru o escaladare majora din partea Rusiei, posibil chiar in urmatoarele doua-trei saptamani, a declarat secretarul Consiliului pentru Securitate și Aparare Naționala de la Kiev intr-un interviu pentru Sky News.

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a acuzat sambata pe premierul japonez Fumio Kishida de obedienta rusinoasa fata de Statele Unite si i-a sugerat acestuia sa-si faca seppuku, transmite Reuters. Aceasta a fost cea mai recenta declaratie dintr-un lung sir de declaratii socante si provocatoare din…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), Helga Maria Schmid, s-a pronuntat impotriva apelurilor ca Rusia sa fie exclusa din acest for cu 57 de state din cauza razboiului pe care il poarta in Ucraina, transmite dpa, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…