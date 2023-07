Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat cu fermitate recentele atacuri rusesti impotriva infrastructurii civile de pe Dunare a Ucrainei, foarte aproape de Romania, aratand ca aceasta escaladare recenta prezinta riscuri grave pentru securitatea in Marea Neagra. ”Condamn cu fermitate recentele atacuri…

- Echipe din Romania, Franta, Tarile de Jos, Ucraina, Letonia si Slovacia participa in acest sfarsit de saptamana la competitia FIBA 3x3 Nations League - Liga Natiunilor la baschet 3x3, categoria de varsta sub 21 ani.Evenimentul se desfasoara de vineri pana duminica, la ParkLake Shopping Center, in intervalul…

- Premierul belgian Alexander De Croo a anunțat ca va cere lamuriri conducerii de la Kiev cu privire la informatiile potrivit carora pusti fabricate in Belgia au fost folosite de fortele rusești pro-Ucraina in luptele aflate in curs in regiunea Belgorod.

- In ziua 457, ofensiva rușilor se intensifica. Un atac cu racheta asupra unei clinici din orașul Dnipro a provocat moartea unei persoane și ranirea altor 15. Cu toate acestea, ucrainenii au reușit sa doboare 25 de drone și 10 rachete de croaziera. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live…

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Zaharul conduce in topul scumpirilor, cu o creștere anuala a prețului de aproape 60%. Producția locala a scazut atat de mult dupa 1990, incat aproape tot zaharul pe care il consumam provine acum din import, la prețuri tot mai mari.

- Comisia Europeana va propune miercuri un instrument financiar care va stimula capacitatea de productie a munitiei in Uniunea Europeana la un milion de obuze pe an cu scopul refacerii stocurile nationale, dar si pentru a ajuta Ucraina, transmite AFP.

- Maria Zaharova ii propune lui Dorin Recean sa aplice sancțiuni „pentru fiecare respirație”, declara Maria Zaharova, dupa ce premierul R. Moldova a anunțat ca se vor aplica sancțiuni pentru purtarea simbolurilor care promoveaza razboiul , inclusiv panglica bicolora, transmite Știri.md . Joi, 27 aprilie,…