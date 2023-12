Ucraina urmează să producă un milion de drone în 2024, anunţă Volodimir Zelenski Ucraina depune eforturi sa-si creasca productia nationala de armament de la inceputul invaziei Rusiei, in februarie 2022. Dronele joaca un rol tot mai central in razboi si sunt folosite atat de catre Kiev, cat si de catre Moscova. ”In ceea ce priveste productia, vom produce un milion de drone anul viitor”, a anuntat Volodimir Zelenski in aceasta conferinta de presa televizata. ”Vom face un milion. Vom face totul sa facem asta. Stiu ca asa va fi”, a dat el asigurari. Oficiali guvernamentali au anuntat ca Ucraina vizeaza sa produca zeci de mii de drone lunar, pana la sfarsitul acestui an. In prezent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

