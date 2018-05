Un tribunal din Kiev a aprobat joi o solicitare a procurorilor de a incarcera pentru o perioada de doua luni un suspect in complotul pentru asasinarea ziaristului rus Arkadi Babcenko, relateaza Reuters.



Boris Herman, coproprietarul unei fabrici de arme, a comparut in fata instantei si a negat ca avut intentia de a-l ucide pe Babcenko, afirmand ca a actionat in interesul Ucrainei.



Babcenko a colaborat cu serviciile de securitate ucrainene pentru a-si inscena moartea marti, iar o zi mai tarziu a aparut intr-o conferinta de presa.



Herman a spus ca a fost contactat…