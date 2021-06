Ucraina: Un soldat guvernamental, cinci separatişti ucişi în estul ţării Separatistii prorusi au acuzat vineri fortele ucrainene ca au ucis cinci luptatori rebeli, iar Kievul a raportat la randul sau un soldat ucis intr-un bombardament, cu cateva zile inainte de un summit al presedintilor rus si american, noteaza AFP.



Autoritatile din autoproclamata Republica Lugansk (LNR) au afirmat ca un "grup de sabotaj" ucrainean a patruns pe teritoriul separatist si a impuscat "salbatic" cinci luptatori in cap.



"Kievul si-a reluat practica incalcarii armistitiului si a terorii", au spus separatistii intr-un comunicat dat publicitatii de agentia lor oficiala.

