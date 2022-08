O nava cargou a ajuns sambata in portul ucrainean Cernomorsk de la Marea Neagra pentru a incarca cereale, pentru prima data de la invazia rusa in Ucraina pe 24 februarie, au anuntat autoritatile ucrainene, transmite AFP. „Astazi, pentru prima data de la invazia rusa, cargoul Fulmar S arborand pavilionul Barbados a sosit in portul Cernomorsk pentru incarcare”, a declarat pe Facebook ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, multumind ONU si Turciei pentru ajutorul acordat pentru acest „culoar pentru cereale” din Marea Neagra „devenit operational la intrarea si iesirea din porturile…