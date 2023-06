Stiri pe aceeasi tema

- Un preot in varsta de 72 de ani care se afla in curtea bisericii sale, langa Herson, a fost ucis intr-un bombardament efectuat de ruși, a anuntat marti seful Administratiei Prezidentiale a Ucrainei, Andrii Iermak.

- Inspectoratul de Stat pentru Mediu al Districtului Sud-Vest din Ucraina raporteaza ca expertii au constatat o desalinizare a apei in Marea Neagra, in apropiere de Odesa.Fenomenul este cauzat de faptul ca tone de apa dulce au ajuns in mare din rezervorul Kahovka (regiunea Herson), al carui baraj a…

- Ucraina incearca sa evacueze locuitori din Herson ”cat mai rapid posibil”, in urma ruperii Barajului Kahovka, anunta marti ministrul ucrainean al Economiei Iulia Sviridenko postului american CNN. Sviridenko declara CNN ca 80 de localitati se afla in zona inundabila. „Ceea ce incercam sa facem acum este…

- Moscova incearca sa securizeze ce poate din regiunile anexate ilegal și inființeaza o noua companie de cai ferate care sa lege Donbasul, Herson și Zaporojie de Rusia. Pe plan militar, forța pare sa fi scazut puternic, lucru remarcat și de experții Institutului american pentru Studiul Razboiului, care…

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Rusia isi diminueaza intensitatea atacurilor din sudul Ucrainei, fortele ucrainene distrugand o parte substantiala a depozitelor si a stocurilor sale de munitii din zona, a declarat marti, la televiziunea nationala, purtatoarea de cuvant a Comandamentului Operational Sud ucrainean, Natalia Humeniuk,…