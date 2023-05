Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul militar ucrainean a anuntat luni ca au fost doborate toate cele 35 de drone lansate de Rusia asupra teritoriului Ucrainei duminica noaptea, transmite Reuters. In afara dronelor Shahed produse in Iran, ucrainenii afirma ca fortele ruse au atacat si cu rachete, vizand 16 tinte, in special…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Ocupanții ruși au lansat peste noapte un atac de amploare cu rachete asupa mai multor ținte din Ucraina. In Kiev au fost raportate explozii, iar apararea antiaeriana a doborat 30 de drone. Cinci oameni au fost raniți in atacuri, iar mai multe cladiri au fost distruse. O…

- Cel puțin opt persoane - inclusiv un copil de doi ani - au fost ucise in bombardamentele rusești asupra localitații Sloviansk, in regiunea Donbas din estul Ucrainei, scrie Rador.Guvernatorul Pavlo Kirilenko a declarat ca alte 21 de persoane au fost ranite in atacul asupra unui cartier rezidențial…

- Ocupanții ruși au continuat atacurile de-a lungul frontului si le-au concentrat asupra a doua orase ucrainene din regiunea estica Donetk, a anuntat armata ucraineana, care spune ca a respins peste 40 de lovituri inamice in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters . Luptele cele mai intense au fost de-a…

- In noaptea de luni spre marți, armata lui Putin au lansat 15 drone asupra teritoriului Ucrainei, a carei aparare antiaeriana a reusit sa doboare 14 din aceste aparte, au informat fortele armate ucrainene pe contul lor de Facebook , transmite EFE și Agerpres. ”In timpul noptii, dusmanul a trimis 15 drone…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a laudat Harkovul (est), in cadrul unei vizite, ca fiind un oras al eroilor, transmite joi agentia dpa. El i-a inmanat primarului Ihor Terehov distinctia „Oras Erou al Ucrainei”, in onoarea rezistentei locuitorilor la atacurile rusesti de anul trecut. „Harkov…

- Bombardamentele au continuat joi in mai multe zone ale Ucrainei. In regiunea Donețk cel puțin o persoana a murit și alte șapte au fost ranite intr-un atac. In orașul sudic Mariupol, forțele ucrainene au aruncat in aer un depozit de muniție al rușilor, a anunțat primarul orașului. Kievul anunța ca are…

- Procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) va investiga atacurile rusești asupra rețelei electrice din Ucraina , informeaza blacknews.ro . Karim Khan, inaltul procuror al Curții Penale Internaționale (CPI), s-a aflat marți in Ucraina pentru a investiga campania de atacuri cu rachete și drone a Rusiei…