Stiri pe aceeasi tema

- Incercarile de a pune sub semnul indoielii alegerea constienta a locuitorilor Crimeii in favoarea dezlipirii de Ucraina si reunificarii cu Federatia Rusa sunt ridicole, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de TASS, in cadrul unei vizite cu o vizibila tenta electorala, efectuata miercuri…

- Autor: Florentin SCALETCHI In plina nebunie a contaminarii cu virusul secolului, care a agitat intreaga planeta, „coronavirus” cu implicarea statelor lumii, dar si cu masuri fara precedent de a izola total entitati de persoane, orase, comune dar si cu controale strasnice la frontiera, mai ales cele…

- O scrisoare semnata de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si adresata unuia dintre cei mai prestigiosi ziaristi din epoca sovietica, editorialistul Valentin Zorin, s-a vandut cu 340.000 de ruble (4.930 de euro) la o licitatie desfasurata la Moscova, relateaza vineri EFE. In scrisoarea…

- Demiterea lui Surkov, in varsta de 55 de ani a fost anuntata printr-un decret prezidential publicat pe site-ul Kremlinului. Cu toate acesta, pana in acest moment noile sale functii posibile nu au fost facute publice.Surkov a fost inlocuit pe 11 februarie de catre seful adjunct al administratiei…

- Andrii Iermak, noul sef al administratiei prezidentiale ucrainene si negociator-sef in relatiile cu Rusia, a declarat miercuri ca ramane atasat pozitiei de pana acum a Kievului asupra incheierii razboiului impotriva fortelor sustinute de rusi in regiunea Donbas (estul tarii), dar a spus ca ar putea…

- Ankara nu respecta acordurile ruso-turce privind încetarea focului în Siria și nu face nimic pentru "neutralizarea teroriștilor" din regiunea rebela Idlib, a acuzat miercuri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP.Evocând acordurile…

- Ucraina negociaza cu Rusia cu privire la eliberarea ucrainenilor detinuti in Rusia si in estul Ucrainei, a anuntat joi administratia prezidentiala ucraineana, potrivit Reuters. ''Am inceput deja o discutie cu Federatia Rusa despre schimbul de ucraineni - toti, printre care tatari crimeeni, alti ucraineni…

- Brusca modificare a Constitutiei, anuntata, miercuri, de presedintele rus Vladimir Putin pare sa îi asigure ramânerea la putere si dupa anul 2024, când el paraseste presedintia. Într-un mod care a luat prin surprindere, Putin a propus pe neasteptate niste amendamente constitutionale…