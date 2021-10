Stiri pe aceeasi tema

- Anton Poliakov, un parlamentar ucrainean implicat intr-o ancheta privind coruptia in sectorul apararii, a murit intr-un taxi, dupa ce i s-a facut brusc rau, la primele ore ale diminetii de vineri, a transmis politia ucraineana intr-un comunicat, citat de Reuters.

- Toate cele șase persoane aflate la bordul avionului de transport Antonov AN-26 care s-a prabușit miercuri in extremul orient al Rusiei au murit, relateaza joi Reuters. Aeronava a disparut complet de pe radare in regiunea Khabarovsk, anunța ministrul pentru situații de urgența citat de The Moscow Times. Avionul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi total cu Rusia este o posibilitate si ca isi doreste sa aiba o intalnire substantiala cu presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Intrebat la Summitul Strategiei Europene de la Ialta (YES) daca ar putea exista…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat, miercuri, sa le fie asigurata protectie militantilor belarusi exilati în tara sa, dupa moartea suspecta a opozantului belarus, care a fost gasit spânzurat într-un parc din Kiev, pe fondul amplificarii represiunii politice în…

- Accident teribil in Ucraina, langa Kiev, unde un autoturism Volkswagen Golf in care se aflau 16 persoane, dintre care 7 copii in portbagaj, s-a rasturnat duminica seara. Soferul si fiul sau vitreg de 7 ani au murit, iar doi copii au fost internati in stare grava la spital, potrivit publicatiei ucrainene…

