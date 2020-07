Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a luat ostatici aproximativ 20 de persoane aflate intr-un autobuz in centrul orasului Lutk, situat in vestul Ucrainei, a anuntat marti politia locala, potrivit 112.international . Poliția a inchis centrul orașului și a introdus planul operațional „Hostage (Ostaticii)”. Barbatul are asupra…

- Guvernul olandez a anuntat vineri ca va da in judecata Rusia la Curtea Europeana a Drepturilor Omului "pentru rolul sau in distrugerea zborului MH17" al Malaysia Airlines in urma cu sase ani deasupra estului Ucrainei, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters si AFP.

- Politia din Seattle (nord-vestul SUA) a anuntat ca ancheteaza un al doilea incident armat din ultimele 48 de ore inregistrat in "zona autonoma" creata de manifestanti intr-un cartier din aceasta metropola, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Politia ancheteaza un incident armat din interiorul…

- Politia britanica a arestat miercuri, pentru incalcarea codului rutier, un barbat dupa ce vehiculul pe care acesta il conducea a lovit doi pietoni in centrul Londrei, transmite Reuters citata de Agerpres. Incidentul a avut loc in apropiere de Sloane Square.''Locul a fost sigilat si cladirile…

- FMI a anunțat ca a ajuns la un acord cu Ucraina pentru un credit de 5 miliarde de dolari, pe 18 luni, pentru a ajuta țara sa depașeasca șocul economic cauzat de epidemia de coronavirus, relateaza Reuters, conform Mediafax.Acordul, care trebuie aprobat de consiliul executiv al FMI, urmarește…

- O terasa a unui fast food a fost deschisa marți, in centrul municipiului Targu-Jiu. Poliția locala a ajuns la fața locului și a depistat un client la una din mese. A fost aplicata agentului economic o amenda de 2.000 de lei. Potrivit Poliției Locale, patronul a respectat masura de suspendare a servirii…