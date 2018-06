Ucraina: UE prelungeşte cu şase luni sancţiunile economice împotriva Moscovei Cei 28 de lideri ai UE au decis oficial vineri sa prelungeasca pentru o perioada de sase sanctiunile economice impotriva Rusiei in lipsa oricarui progres de aplicare de catre Moscova a acordurilor pentru a face sa inceteze luptele in estul Ucrainei, potrivit unui inalt responsabil european, citat de AFP. "Liderii UE au convenit sa prelungeasca sanctiunile economice impotriva Rusiei cu sase luni", a indicat pe contul sau de Twitter Consiliul European, care reprezinta statele membre. Discutia asupra Acordurilor de la Minsk s-a desfasurat dupa negocieri maraton asupra problemei migratiei la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

