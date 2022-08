Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana(UE) condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei din Ucraina de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile Reuters…

- Olaf Scholz spune ca ceea ce-l sperie ce-l mai tare pe Vladimir Putin este perspectiva unei societați democratice ce ar putea transforma Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se teme de „scanteia democrației” care se raspandește in țara sa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz. Potrivit acestuia,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca Ucraina a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. "A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental - ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca societatile petroliere rusesti nu-si vor opri sondele de petrol, in pofida sanctiunilor impuse de statele occidentale si a eforturilor acestora de a-si diminua dependenta fata de materiile prime energetice importate din Rusia, relateaza Reuters. Statele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca, in cele din urma, ”lumea renunta la petrolul rusesc”, referindu-se la al saselea pachet de sanctiuni pe care UE l-a anuntat impotriva Rusiei. ”Realizarea acestui lucru este foarte dificila”, afirma presedintele. In plus, el a vorbit despre sistemele…