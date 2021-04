Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera Ucrainei si in Crimeea anexata, a anuntat luni seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, dupa reuniunea in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), informeaza Reuters…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a promis sprijin "neclintit" din parte Uniunii Europene pentru Kiev si, in acelasi timp, si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu miscarile de trupe ruse langa Ucraina.

- Germania și Franța au facut un apel la „reținere”, diplomații celor doua țari declarandu-se „preocupați de numarul tot mai mare de incalcari ale acordurilor de incetare a focului” in estul Ucrainei. Germania și Franța, care au rolul de mediatori in tensiunile dintre Rusia și Ucraina, au cerut parților…

- Ucraina isi intareste controalele la frontiera si le cere persoanelor care intra in tara un test negativ la coronavirus, a declarat marti ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov, dupa ce s-a inregistrat cea mai ridicata rata de decese zilnice din cauza Covid-19, potrivit Agerpres.

- Polițiștii de frontiera din Tudora au reținut persoana in timp ce traversa clandestin hotarul moldo-ucrainean. Motivul din cauza careia a recurs la acest gest a fost ca autoritațile din Ucraina nu i-au permis trecerea frontierei de stat, iar dorul „arzator” de concubina moldoveanca l-a motivat pe tanar…

- Ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa mearga mai departe in privinta adoptarii de sanctiuni impotriva mai multor oficiali rusi de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE. La reuniunea ministrilor…