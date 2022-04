Stiri pe aceeasi tema

- UE a facut apel vineri la Beijing „sa nu se amestece” in sanctiunile occidentale care vizeaza Rusia, avertizand ca orice sustinere pentru Moscova „va pata grav reputatia” Chinei in Europa, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. „Companiile privesc cum se pozitioneaza…

- Ministrul de externe al Estoniei, Eva-Maria Liimets a propus, vineri, ca o parte din banii pentru energie catre Rusia sa fie puși deoparte pentru un fond de redresare a Ucrainei. Aceasta a adaugat ca și activele inghețate ale Rusiei ar putea fi folosite in același scop, potrivit CNN.„Rusia trebuie trasa…

- Increderea investitorilor straini in abilitatea Chinei de a naviga un labirint tot mai complicat de provocari care vin atat de pe plan domestic, cat și din cauza apropierii președintelui Xi Jinping de Vladimir Putin, se afla intr-o scadere vertiginoasa, in condițiile in care Occidentul continua sa impuna…

- Dupa ce Australia a cerut Chinei sa se opuna Rusiei in conflictul din Ucraina, autoritațile de la Beijing au transmis ca prietenia cu aceasta țara este "solida ca o stanca", iar relațiile dintre cele doua state sunt foarte stranse, potrivit șefului diplom

- UE primeste cea mai mare parte din aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia. In 2020, tara a livrat 43,4% din gaze naturale ale UE, urmata de Norvegia, cu 20%. Cu toate acestea, dupa ce tarile occidentale au impus sanctiuni severe Moscovei pentru invazia sa neprovocata in Ucraina, saptamana trecuta,…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, marti, ca UE si Ucraina sunt deja ”mai aproape ca niciodata”, chiar daca pana la aderare mai este drum destul de lung. ”Nimeni nu se poate indoi ca un popor care sustine atat de curajos valorile noastre europene apartine familiei noastre…

- Noi masuri anunțate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a sprijini Ucraina, iar prima dintre ele este cea referitoare la faptul ca Uniunea Europeana va finanța achiziționarea și livrarea de arme și echipamente catre Ucraina. Alte masuri de sancționare a Rusiei se refera la…

- Uniunea Europeana a decis alte sanctiuni impotriva Rusiei. In cadrul unui Consiliu european convocat in regim de urgenta, au fost decise noi sanctiuni europene care țintesc, potrivit presedintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, 70% din piata bancara si companiile de stat ale Rusiei. Acestea vin la…