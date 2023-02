Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au pierdut probabil zeci de vehicule blindate in timpul unui atac esuat asupra orasului Vuhledar din estul Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apararii, care pe de alta parte confirma inaintari ale trupelor ruse in estul Ucrainei, transmite Reuters. In apropierea orasului Vuhledar,…

- Trupele ruse au pierdut probabil zeci de vehicule blindate in timpul unui atac esuat asupra orasului Vuhledar din estul Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apararii, care pe de alta parte confirma inaintari ale trupelor ruse in estul Ucrainei, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Armata rusa ar putea face presiuni pentru a lansa o ofensiva pe scara larga in estul Ucrainei „intr-un interval de timp nerealist și probabil fara suficienta putere de lupta”, a declarat un thinktank american, citat de BBC . Astfel, in urma unor comentarii similare ale Ministerului britanic al Apararii,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca a purtat discuții cu noul șef al Ministerului german al Apararii, Boris Pistorius, in cadrul carora au discutat in mod pozitiv problema aprovizionarii Ucrainei cu tancuri Leopard. Șeful alianței a prezis ca Germania va lua in curind o decizie…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Trupele ruse s-au concentrat in ultimele saptamani pe construirea de poziții defensive de-a lungul multor secțiuni ale liniei frontului in Ucraina, conform Ministerului britanic al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Recenta desfașurare de catre Rusia a unor unitați suplimentare de rezerviști mobilizați in Belarus, precum și exercițiile trupelor belaruse vor fi puțin probabil sa constituie o forța capabila sa conduca cu succes un nou asalt in nordul Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apararii, citat de…

- In trei baze aeriene rusesti au fost loc explozii incepand de luni, 5 decembrie, iar Kremlinul spune ca ar fi vorba despre atacuri ucrainene cu drone si promite sa se razbune, in timp ce SUA reamintesc ca nu sunt de acord ca Ucraina sa atace tinte de pe teritoriul Rusiei, relateaza Le Figaro . ”Represaliile…