Ucraina trimite 140 de sportivi la Jocurile Olimpice, un minim istoric

Stiri pe aceeasi tema

- Infiintarea unei platforme aeriene care sa permita decolarea si aterizarea taxiurilor zburatoare electrice la Paris pentru zboruri demonstrative gratuite pe durata Jocurilor Olimpice a fost autorizata, marti, prin decret guvernamental publicat in Monitorul oficial, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro…

- Australia va trimite cea mai mare echipa de atletism la o editie a Jocurilor Olimpice desfasurata in afara granitelor sale, un numar de 75 de atleti urmand sa faca parte din delegatia totala de 460 de sportivi pe care natiunea de la antipozi o va deplasa la Paris, informeaza Reuters.

- Jocurile Olimpice debuteaza pe 26 iulie, iar printre romanii care intra in concurs pe 27 iulie sunt Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioane olimpice en titre in proba de dublu vasle. Treizeci de zile au mai ramas pana la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Romania are pana acum…

- Pentru urmatorul mandat al Parlamentului European, PSD va trimite la Bruxelles 11 reprezentanți, cel mai mare numar de aleși din cadrul aceluiași partid, de la intrarea Romaniei in UE, surclasand PNL, care au obținut 8 mandate. Alianța PSD-PNL a reușit sa obțina un numar total de 19 mandate pentru…

- Eduard Novak a fost cooptat! Eduard Novak, singurul campion paralimpic al Romaniei, fost Ministru al Sportului, și participant la cea de-a șasea ediție a Jocurilor Paralimpice din cariera in aceasta vara, a fost cooptat pentru a face parte din Comunitatea Ambasadorilor Allianz – partener Mondial al…

- Ultimul sportiv roman care a obținut calificarea la ediția 2024 a Jocurilor Olimpice de la Paris este canotorul Mihai Chiruta. The post LOTUL OLIMPIC Romania are 86 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Paris first appeared on Informatia Zilei .

- Ucraina a anuntat, luni, ca isi va trimite sportivii la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, in pofida continuarii razboiului cu Rusia, a anuntat ministrul Sporturilor, Matvei Bidnii, la Kiev, conform DPA, citata de Agerpres.

- Președintele rus Vladimir Putin a sugerat ca Moscova nu va respecta cererile de incetare a focului in Ucraina in timpul Jocurilor Olimpice de vara, facand referire la tratamentul incorect impus sportivilor ruși, scrie The Moscow Times.