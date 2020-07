Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat ca el personal monitorizeaza situația privind luarea ostaticilor intr-un autobuz in centrul orașului Luțk, asigurind ca autoritațile fac tot posibilul pentru a soluționa problema fara victime. {{454414}}„Vești triste din Luțk. Dimineața, la 09:25,…

- CHIȘINAU, 16 iun - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 7 662 de persoane, dintre care 4 757 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. Cei mai mulți oameni au traversat frontiera cu Romania - 3 078 , iar la granița…

- ”Trupul parlametarului Valerii Davydenko a fost gasit cu o rana letala la cap”, a anunțat ministrul adjunct de Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, intr-o postare pe Facebook. Acesta a adaugat capoliția și procurorii cerceteaza toate cauzeole posibile ale uciderii politicianului. Cadavrul a fost…

