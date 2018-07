Ucraina trece primul reactor nuclear exclusiv pe combustibil american Ucraina a anuntat joi trecerea in premiera a unui reactor nuclear exclusiv pe combustibil american, in locul celui rusesc, informeaza AFP. Energoatom, operatorul celor patru centrale nucleare ucrainene, a precizat ca este vorba de reactorul numarul 3 al centralei de la Iujnoukrainsk, din sudul tarii, iar materialul fisionabil provine de la grupul Westinghouse din SUA, filiala a concernului japonez Toshiba. Westinghouse furnizeaza Ucrainei combustibil nuclear inca din 2005, dar pana acum acesta era folosit alaturi de cel din Rusia, de la monopolul TVEL. Sase reactoare din cele 15 ale tarii au introdus… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

