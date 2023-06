Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 7 iunie, Ucraina a semnat cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) un parteneriat, pe o perioada de patru ani, privind o consolidare a institutiilor ucrainene, a luptei impotriva coruptiei si atragerii unor investitii in domeniul privat, in vederea unei favorizari a aderarii…

- Acest parteneriat a fost anuntat oficial miercuri de catre secertarul general al OCDE Mathias Cormann si premierul ucrainean Denis Smihal, care a asitat prin videoconferinta la o reuniune ministeriala a institutiei, la Paris. Today we launched the Country Programme for as part of the initial dialogue…

- Rusia a provocat „una dintre cele mai grave catastrofe pentru mediu din ultimele decenii”, a declarat miercuri premierul Ucrainei, Denis Smihal, dupa ce barajul centralei hidroelectrice Kahovka din sudul Ucrainei a fost distrus, generand temeri privind o catastrofa umanitara si ecologica, transmite…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exprimat joi ''dezamagirea'' poporului si armatei ucrainene fata de lipsa unor ''decizii pozitive'' privind intrarea tarii sale in NATO si a subliniat din nou necesitatea ca Alianta Atlantica sa sprijine aderarea Kievului la summitul din iulie, relateaza…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa marti, 9 mai, la Kiev pentru a se intalni cu presedintele Volodimir Zelenski, a anuntat luni, 8 mai, purtatorul sau de cuvant, transmite DPA și Agerpres. Cea de-a cincea vizita efectuata de Von der Leyen in Ucraina de cand Rusia a lansat…

- China incearca, prin conversatia presedintelui Xi Jinping cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, sa isi intensifice influenta asupra Kievului, in sensul intermedierii unei solutii diplomatice, dar si in relatia cu Uniunea Europeana, pentru planurile post-conflict, noteaza Financial Times.Presedintele…

- Administratia Prezidentiala si Guvernul Romaniei nu pot justifica cetatenilor romani de ce reprezentantii statului roman au decis secretizarea totala a ajutorului militar catre Ucraina. Romania este singurul stat membru NATO care a decis secretizarea tuturor informatiilor privind sprijinul militar al…

- Austria, una dintre țarile care a blocat aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, pare sa aiba o alta abordare in ceea ce privește țarile vecine din estul Europei. Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a facut o declarație importanta in cadrul unei intalniri cu omologul sau polonez, Andrzej…