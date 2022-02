Ucraina. Țările G7, pregătite să lovească economic Rusia. „Vor fi consecințe masive” Miniștrii de Finanțe ai țarilor G7 au dat asigurari luni, 14 februarie, ca sunt pregatiți sa impuna Rusiei „intr-un timp foarte scurt” sancțiuni economice și financiare cu „consecințe masive și imediate asupra economiei” in cazul unei agresiuni militare impotriva Ucrainei. „Prioritatea noastra imediata este sa sprijinim eforturile de detensionare a situației”, au scris miniștrii din […] The post Ucraina. Țarile G7, pregatite sa loveasca economic Rusia. „Vor fi consecințe masive” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

