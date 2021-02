Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romaniei ii vor reveni, pentru lunile februarie si martie, 1,3 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la AstraZeneca. El a spus ca nu sunt modificari semnificative fata de saptamana trecuta cu privire la calendarul de livrare…

- Ucraina, una dintre cele mai sarace țari din Europa și cu un sistem de sanatate slab dezvoltat, nu a primit nici macar o doza de vaccin anti-Covid-19, chiar daca a inregistrat peste 1,2 milioane de cazuri de imbolnavire și mai mult de 21.000 de decese, la o populație de 40 de milioane de locuitori,…

- Italianca Claudia Alivernini, romanca Mihaela Anghel sau spaniola Araceli Rosario Hidalgo Sanchez - personal medical si pensionari - se afla printre primele persoane vaccinate anti-COVID-19 in Uniunea Europeana, care si-a lansat in mod oficial campania de imunizare in fata bolii provocate de noul coronavirus,…

- Companiile BioNTech (Germania) si Pfizer (SUA) vor livra Uniunii Europene 12,5 milioane de doze din noul lor vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul anului in curs, a afirmat marti directorul comercial al companiei germane, Sean Marett, intr-o conferinta de presa, transmite Reuters. Aceasta cifra reprezinta…

- Australia a sistat brusc dezvoltarea unui vaccin impotriva COVID-19 dupa ce studii au aratat ca poate interfera cu diagnosticul pentru HIV, au anuntat producatorii vaccinului, relateaza vineri BBC , citat de Agerpres.Testarea vaccinului, dezvoltat in comun de Universitatea din Queensland si compania…

- Comisia Europeana a aprobat marti un contract cu compania farmaceutica europeana CureVac, care prevede achizitionarea initiala a 225 de milioane de doze in numele tuturor statelor membre ale UE, plus o optiune de a solicita pana la 180 de milioane de doze suplimentare, care urmeaza

- Comisia Europeana va incheia un acord cu firma CureVac pentru a achiziționa pana la 405 milioane de doze ale vaccinului impotriva COVID-19 produs de companie, relateaza Hotnews.PreședintaComisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca spera sa finalizeze cat decurand și un acord cu Moderna pentru…