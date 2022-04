Ucraina susține că Rusia a acceptat „verbal” propunerile Kievului Negociatorul-șef al Ucrainei in discuțiile de pace cu Rusia, David Arakhamia, a declarat sambata ca Moscova a acceptat „verbal” principalele propuneri ucrainene, adaugand ca Kievul așteapta acum o confirmare scrisa, relateaza AFP. Vorbind la o emisiune TV, el a sugerat ca discuțiile menite sa puna capat ostilitaților au facut progrese semnificative. „Federația Rusa a dat un raspuns oficial tuturor pozițiilor (ucrainene), și anume ca le accepta, cu excepția chestiunii Crimeei”, anexata de Moscova in 2014, a asigurat domnul Arakhamia. El a adaugat ca, deși nu a existat „o confirmare oficiala in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

