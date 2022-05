Stiri pe aceeasi tema

- Știrea zilei vine azi pe cale inversa decat de obicei. Daca cel mai adesea Kievul acuza Moscova de crime impotriva umanitații, acum, Moscova lanseaza acuzații serioase impotriva Kievului. Potrivit Rusiei, Ucraina a inființat, ajutata de SUA, laboratoare de cercetare științifica, unde sunt folosiți bolnavi…

- Rusia se confrunta cu o inflatie tot mai mare, o retragere de capital si o posibila intrare in default, dupa ce Occidentul i-a impus sanctiuni fara precedent ca reactie la invadarea Ucrainei. Putin a declarat luni ca Rusia ar trebui sa-si foloseasca bugetul de stat pentru a sprijini economia si lichiditatea.…

- Politologul Armand Goșu, specialist in spațiul rusesc, afirma ca, chiar daca Moscova se exprima in favoarea discuțiilor pentru pace, trupele ruse continua bombardamentele asupra civililor ucraineni. Chiar daca Moscova se exprima in favoarea discuțiilor pentru pace, trupele ruse continua bombardamentele…

- Nu puțini sunt cei care s-au intrebat ce inseamna acel „Z” desenat pe vehiculele si furgonetele blindate rusesti care participa la invazia din Ucraina. Mai mult, exista și numeroși ruși care și-au inscripționat chiar și mașinile cu acest semn, care pentru mulți pare sa insemne simbolul „operatiunii…

- Majoritatea cetațenilor ruși susțin „operațiunea militara” din Ucraina și considera ca vina o poarta Uniunea Europeana și NATO. Informațiile au fost prezentate vineri de doua case de sondare rusești, VTsIOM și FOM , dependente de puterea centrala. Centrul independent Levada , citat adesea de experții…

- Cristian Diaconescu a declarat ca nu putem inca vorbi despre negocieri intre partea rusa și cea ucrainiana, in condițiile in care obiectivele ambelor parți implicate in conflict sunt maximale. “In opinia mea nu discutam despre negocieri. Prima runda ca și aceasta a reprezentat o punere in tema, o informare…

- „In patru zile de razboi au murit 352 ucraineni, iar 1.684 au fost raniti", a declarat duminica seara Lyudmila Denisova, comisarul pentru Drepturile Omului al Parlamentului de la Kiev.Cel puțin 14 dintre cei uciși sunt copii. La randul sau, Ministerul rus al Apararii a recunoscut in premiera duminica…

