- Premierul slovac Robert Fico, in timpul unei intalniri cu Myroslav Kastran, ambasadorul Ucrainei in Slovacia, a amenințat ca va opri furnizarea de motorina catre Ucraina daca Kievul nu va relua tranzitul de petrol al companiei ruse Lukoil. Fico a declarat ca a discutat problema exporturilor Lukoil cu…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Slovacia a declarat vineri ca a oferit o solutie tehnica Ucrainei pentru a restabili livrarile de petrol rusesc catre rafinariile slovace si maghiare, dupa ce avertizase ca o intrerupere partiala ar putea duce la penurii de combustibil chiar din luna septembrie, anunța Reuters.…

- Incercarile Ungariei și Slovaciei de a implica UE in disputa cu Ucraina au eșuat. Comisia Europeana a blocat cererea celor doua țari de a forța Kievul sa ridice sancțiunile recente asupra companiei petroliere ruse Lukoil, potrivit Financial Times.

- Romania se pregatește pentru al doilea meci din Grupa E la EURO 2024, unde va infrunta Belgia, sambata, la ora 22:00, pe Cologne Stadium din Koln. Dupa debutul spectaculos cu o victorie clara de 3-0 impotriva Ucrainei, tricolorii sunt increzatori ca pot obține un rezultat pozitiv și in fața Belgiei,…

- Meciul de astazi al Romaniei, de la Campionatul European de fotbal din Germana, cu Ucraina, nu a fost ratat de la fata locului nici de fani constanteni, fie ei simpli suporteri, fie sportivi, fosti sportivi sau care au legatura cu sportul.Iar succesul entuziasmant al tricolorilor, 3 0, le a adus o mare…

- Fostul international Ionut Lupescu a declarat, pentru AGERPRES, ca se asteapta ca prima reprezentativa sa aiba meciuri grele la Campionatul European din Germania, chiar daca toata lumea considera ca grupa din care mai fac parte Belgia, Ucraina si Slovacia este una accesibila. „Toata lumea zice ca e…

- Ucraina a sustinut vineri ca a oprit ofensiva lansata in urma cu doua saptamani de armata rusa in provincia nord-estica Harkov, si ca a inceput un contraatac in acest sector al frontului, vizitat in aceeasi zi de presedintele ucrainean Volodimir Zelesnki.

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, cunoscut pentru opiniile sale favorabile Rusiei, a declarat ca victoria Ucrainei in actualul razboi contra Rusiei este “imposibila”. Șeful statului bulgar și-a prezentat aceasta opinie intr-o discuție cu jurnaliștii, discuție care pornise de la tentativa de asasinat…