- Armata rusa recunoaste ca au loc lupte in vederea cucerii localitatilor Rivnopil si Urojaine, pe frontul din sudul Ucrainei si recunoaste - pentru prima oara - cu jumatate de gura ca pierdut teritorii, dupa ce Ucraina a anuntat joi ca avanseaza in pofida unei "!rezistente puternice" a trupelor ruse,…

- Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si…

- Guvernul ucrainean a informat marti in legatura cu noi progrese ale fortelor sale armate in imprejurimile Bahmut (est) si in regiunea Zaporojie (sud) in doua dintre cele trei sectoare de pe linia frontului, unde Kievul a confirmat in ultimele zile actiuni ofensive de recucerire a teritoriului, potrivit…

- Șeful gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat marți, intr-un interviu pentru presa daneza, ca Ucraina are in continuare capacitatea de a lupta cu Rusia, relateaza postul CNN, citat de News.ro.„Orice ofensiva trebuie sa fie evaluata, precum si rezultatele sale, dupa ce potentialul…

- Armata ucraineana a anuntat luni eliberarea localitatii Storojove, in sud-vestul provinciei Donetk si in apropiere de regiunea vecina Zaporojie, intr-o inaintare in care au fost capturati patru soldati ai fortelor ruse, ce au suferit aproximativ 50 de pierderi, transmite EFE. Este cea de-a treia localitate…

- Armata rusa a sustinut joi ca a distrus depozite ucrainene de arme si munitii in atacul sau cu rachete desfasurat miercuri noaptea, in timp ce Kievul sustine ca a doborat 29 dintr-o salva de 30 de rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei in acest raid, relateaza agentiile AFP si EFE."Fortele armate…

- Forțele ruse lanseaza numeroase atacuri in regiunea Donețk din estul Ucrainei, concentrandu-se asupra a doua orașe prin a lovi pozițiile ucrainene cu lovituri aeriene și baraje de artilerie, au anunțat luni autoritațile ucrainene, citate de Reuters . Comandantul forțelor terestre ale Ucrainei a spus…

- Fortele ruse au atacat vineri in sectoare din nordul si sudul frontului din regiunea ucraineana Donbas, la o zi dupa ce Kievul anuntase incetinirea ofensivei Rusiei in jurul orasului Bahmut. Militarii ucraineni au raportat lupte grele in nord, intre Liman si Kupiansk, precum si in sud, la Avdeevka/Avdivka,…