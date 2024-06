Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a declarat marti ca a distrus ultima nava de razboi a Rusiei, echipata cu rachete de croaziera, stationata in peninsula Crimeea, ocupata de Moscova, in timpul unei operatiuni desfasurate in weekend, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Ministerul Apararii rus a anuntat miercuri ca fortele sale aeriene au distrus 10 rachete cu raza lunga de actiune de tip ATACMS lansate de armata ucraineana in cursul noptii asupra peninsulei ucrainene Crimeea, relateaza Reuters.

- Ministerul Apararii din Rusia susține ca fortele sale de aparare aeriana au doborat patru rachete cu raza lunga de actiune produse in SUA deasupra Peninsulei Crimeea, arme cunoscute sub numele de Sisteme de rachete tactice ale armatei (ATACMS) pe care Washingtonul le-a trimis in Ucraina in ultimele…

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea, a anuntat in aceasta dimineata Ministerul Apararii de la Moscova.Amploarea si impactul atacului asupra peninsulei…

- Ministerul rus al Apararii va infiinta un centru stiintific si de productie pentru drone si "complexuri robotice", a anunțat sambata, 20 aprilie, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, conform institutiei pe care o conduce, informeaza Reuters și Agerpres.Soigu a facut acest anunt in timp ce inspecta…

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova in cea mai mare consolidare militara de dupa epoca sovietica, furnizand tehnologie pentru drone și rachete, imagini din satelit și mașini-unelte, au declarat inalți oficiali americani, citați de Reuters. Cu toate acestea, Ambasada…

- Donald Trump, candidat republican la alegerile prezidențiale din SUA, considera ca nu este potrivit sa viziteze Ucraina in acest moment deoarece nu detine o functie, a transmis miercuri echipa sa de campanie, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a indemnat sa vina in vizita, informeaza…