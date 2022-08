Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata cultivata cu grau de iarna in Ucraina ar putea scadea cu 30% - 60% in 2023 fara sprijin din partea statului si fara o majorare a exporturilor de cereale, a anuntat marti Roman Slastyon, directorul sindicatului agricol UABC, transmite Reuters.

- Rusia a anunțat ca va intrerupe livrarile de gaze catre Europa incepand de miercuri, ceea ce reprezinta o lovitura pentru țarile care au sprijinit Ucraina, in momentul in care existau speranțe ca presiunile economice ar putea scadea dupa ce Rusia a acceptat sa permita Ucrainei sa exporte cereale. Primele…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa inceapa sa se pregateasca acum pentru un nou val al pandemiei de COVID la toamna si iarna, a declarat luni comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides, care a atras atenția ca exista o ”creștere ingrijoratoare” a focarelor,…

- Lucrarile anuale de intretinere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de 10 zile, in timp ce guvernele, pietele si companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie…

- Firma de cercetare de piata Gartner a prognozat joi ca vanzarile mondiale de telefoane mobile vor scadea cu 7,1% in acest an, revizuindu-si in mod semnificativ estimarile anterioare care mizau pe o crestere de 2,2%, motivand aceasta revizuire prin explozia inflatiei, invadarea Ucrainei de catre Rusia…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski le-a spus liderilor G-7 ca dorește ca razboiul din Ucraina sa se incheie pina la sfirșitul anului, inainte de inceperea iernii. Despre aceasta au relatat doi diplomați europeni, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Șeful statului ucrainean, in cadrul…

- Razboiul din Ucraina a facut ca perspectivele de crestere sa fie mult mai sumbre, chiar daca economia mondiala ar trebui sa evite o criza a stagflatiei, asa cum s-a inregistrat in anii '70, a avertizat miercuri Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite Reuters. Organizatia…

- Fermierii ucraineni aproape ca au finalizat sezonul de insamanțare de primavara 2022, dar suprafața cultivata este cu 22% mai mica decat cea din 2021, a anunțat Ministerul Agriculturii, potrivit Sky News.