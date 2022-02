SUA au primit un nou raspuns scris din partea Rusiei la propria scrisoare privind criza din Ucraina, care amenința sa declanșeze un nou conflict in Europa, a declarat un oficial american in ajunul unei noi runde de discuții dintre cele doua puteri rivale. „Putem confirma ca am primit un raspuns scris din partea Rusiei”, a […] The post Ucraina. SUA au primit raspuns scris din partea Rusiei. Ce ascund Moscova și Washington first appeared on Ziarul National .