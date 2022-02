Ucraina. SUA: Artilerie și rachete rusești, „în poziții de tragere”. Se așteaptă ordinul lui Putin Rusia a plasat in poziție de tragere piese de artilerie și lansatoare de rachete cu raza lunga de acțiune, amenințand Ucraina, potrivit unui oficial american. Unele unitați rusești și-au parasit zonele de adunare, unde erau masate bara la bara, potrivit fotografiilor din satelit și incep sa se deplaseze in „poziții de atac”, potrivit oficialului. BREAKING: […] The post Ucraina. SUA: Artilerie și rachete rusești, „in poziții de tragere”. Se așteapta ordinul lui Putin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

