Stiri pe aceeasi tema

- Rusia lanseaza noi acuzații la adresa activitații biolaboratoarelor americane din Ucraina. Biolaboratoarele au fost folosite la amplificarea artificiala a bolilor, a declarat in cadrul unui briefing de presa reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Potrivit acesteia,…

- China sprijina continuarea discuțiilor de pace intre Rusia și Ucraina pentru a pune capat conflictului cat mai curand posibil. Astfel, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a comentat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca militanții și militarii ucraineni…

- „Ei nu au vrut sa impartaseasca reteta de bors. Trebuia sa apartina unui singur popor, unei singure nationalitati. Ei nu puteau suporta gandul ca fiecare gospodina din lume ar putea sa o gateasca in felul ei. Despre asta este vorba. Xenofobia, fascismul, extremismul" – este comentariul Mariei Zaharova,…

- Crimele rusilor din orasul ucrainean Bucha au fost „foarte probabil crime de razboi", a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat miercuri, relateaza Reuters. „A fost foarte probabil o crima de razboi care a fost comisa acolo", a spus Macron. Ucraina si multe tari occidentale…

- Potrivit serviciilor militare de informații ucrainene, lista corespunde soldatilor din a 64-a brigada motorizata a armatei ruse, acuzata de Kiev ca este implicata in uciderea a peste 340 de civili in orasul Bucea, relateaza The Kyiv Independent, pe Twitter.⚡️ Ukraine’s intelligence publishes list of…

- „Intreruperea negocierilor de pace este scopul crimei regimului de la Kiev din satul ucrainean Bucha”, a declarat duminica purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata luni de agentia oficiala de presa TASS.

- La cateva ore dupa ce premierul israelian Naftali Bennett a discutat cu Vladimir Putin la Moscova, agenția rusa TASS a dat publicitații, in noaptea de sambata spre duminica, mai multe știri in care l-a citat pe unul dintre specialiștii de top ai ministerului de externe rus. Din știri se poate ințelege…

- Conform comunicatului, Wang Yi i-a spus lui Dmitro Kuleba ca Beijingul este pregatit sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la oprirea razboiului prin diplomatie.China, care si-a dezvoltat relatiile cu Moscova in ultimii ani, dar pastrand in acelasi timp legaturi diplomatice cordiale si schimburi…