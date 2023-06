Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Ucraina ca a aruncat in aer uriasul baraj Kahovka, parte a unui plan de redesfasurare a unitatilor din apropierea regiunii Herson pentru operatiuni impotriva fortelor rusesti, transmite Reuters. O declaratie a Ministerului rus al Apararii semnata…

- Anton Gerașcenko, consilierul ministrului de interne al Ucrainei, a distribuit pe Twitter un videoclip cu imagini din satelit cu barajul Kahovka distrus in apropiere de... The post Imagini din satelit cu barajul distrus in regiunea Herson din Ucraina, ocupata in prezent de Rusia appeared first on Special…

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Comandamentul…

- Aproape 1,5 milioane de locuitori din regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson au primit cetatenie rusa, a declarat marti prim-ministrul Rusiei, Mihail Misustin, citat de Reuters. Rusia a ocupat regiunile respective dupa ce a invadat Ucraina incepand din februarie anul trecut si a proclamat…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in același timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Luni dimineața, rușii au lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Armata rusa a declarat marti ca i-a eliminat pe militantii care au patruns in regiunea Belgorod, la granita Rusiei cu Ucraina, cu vehicule blindate, fortele ruse ucigand peste 70 de 'nationalisti ucraineni' si respingandu-i pe restul inapoi in Ucraina. Vicepresedintele puternicului Consiliu de Securitate…

- Sase ucraineni au fost ucisi de tiruri ruse sambata, in timp ce participau la o operatiune de deminare in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au anuntat oficiali ucraineni, informeaza AFP si Reuters, potrviit Agerpres."Sase dintre specialistii nostri au fost ucisi", au anuntat serviciile de urgenta…