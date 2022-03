Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au sosit deja in Turcia, unde vor avea astazi o prima intalnire de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in 24 februarie. Responsabili de la Kiev si Moscova s-au intalnit de mai multe ori in acest interval de timp, dar este…

- Shell a cumparat vineri o incarcatura de titei rusesc cu o reducere record, prima astfel de tranzactie efectuata de cand Rusia a invadat Ucraina saptamana trecuta. Achizitia, care nu a incalcat sanctiunile occidentale impotriva Moscovei, a fost criticata de ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba.…

- Mai mult de 1.000 de voluntari straini din 16 tari din toata lumea s-au alaturat ucrainenilor in lupta impotriva Rusiei, a anuntat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, potrivit Agerpres , care citeaza DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte…

- Conform comunicatului, Wang Yi i-a spus lui Dmitro Kuleba ca Beijingul este pregatit sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la oprirea razboiului prin diplomatie.China, care si-a dezvoltat relatiile cu Moscova in ultimii ani, dar pastrand in acelasi timp legaturi diplomatice cordiale si schimburi…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, spune ca faptul ca Rusia a fost de acord cu o intalnire fara precondiții „este deja o victorie”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat joi ca Rusia a lansat o ''invazie la scara larga a Ucrainei'' si a indemnat lumea sa il opreasca pe presedintele rus Vladimir Putin, transmit DPA si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, le-a cerut oamenilor, duminica, sa ignore „predictiile apocaliptice” cu privire la o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia, el precizand ca tara este puternica si beneficiaza de o sustinere internationala fara precedent, relateaza Reuters.

