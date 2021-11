Ucraina spune că Rusia a redus semnificativ cantitatea de gaze livrată Volumele de gaze rusesti transportate prin Ucraina au scazut în octombrie si înregistreaza un declin de 21,6% în primele zece luni din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, conform datelor din Ucraina, într-o perioada în care pretul gazelor în Europa a crescut semnificativ din cauza livrarilor insuficiente, scriu Reuters și Agerpres.



Kievul acuza Moscova ca foloseste energia ca pe o arma contra Europei. Rusia dezminte si în mod repetat a dat asigurari ca îsi îndeplineste integral obligatiile contractuale.



Volumele de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volumele de gaze rusesti transportate prin Ucraina a scazut in octombrie si inregistreaza un declin de 21,6% in primele zece luni din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, conform datelor din Ucraina, intr-o perioada in care pretul gazelor in Europa a crescut semnificativ din cauza livrarilor…

- Ministerul Apararii ucrainean a dezmintit luni recentele relatari ale publicatiei americane Washington Post conform carora armata rusa comaseaza din nou trupe în apropierea frontierei cu Ucraina, acest minister mentionând ca nu a observat în ultima vreme o sporire a trupelor sau a…

- Ucraina a oferit grupului rus Gazprom un discount de 50% aplicat tarifului de tranzit pentru livrari suplimentare de gaze naturale catre Europa, a declarat vineri un purtator de cuvant al presedintelui ucrainean, transmite Reuters.

- Rusia este tot mai ingrijorata ca majorarea exploziva a pretului gazelor naturale ar putea sa afecteze cererea pe cea mai importanta piata a sa de export. “In cele din urma, o astfel de situatie va conduce la un consum mai mic si asta ii va afecta pe producatorii nostri, inclusiv Gazprom PJSC. (…)De…

- Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate…

- Grupul rus Gazprom a majorat pretul orientativ pentru exporturile sale de gaze naturale in 2021, indicand prudenta fata de volumele pe care le poate livra, in conditiile inrautatirii crizei energetice din Europa, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres. Consolidarea stocurilor in Rusia este…

- Rusia majoreaza livrarile de gaze catre Europa, inclusiv prin Ucraina, ca raspuns la problemele energetice, si este pregatita sa stabilizeze piata, pe fondul majorarii preturilor, a afirmat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, transmit TASS si Reuters. Ca rezultat, vanzarile de gaze rusesti…

- Lansarea gazoductului Nord Stream 2 va insemna ca Europa va fi complet dependenta de conductele de gaze gestionate de Moscova, deoarece ruta ucraineana pentru livrarile de gaze spre Europa va disparea, a declarat joi directorul general al operatorului retelei de gazoducte din Ucraina (GTSO), Serhiy…